Минское "Динамо" победило сборную Канады в матче Кубка Шпенглера по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Белорусский хоккейный клуб "Динамо" из Минска победил сборную Канады со счетом 7:4 в стартовом матче группы Каттини на Кубке Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

У динамовцев отличились Александр Матерухин (3-я минута), Евгений Ковыршин (17, 51), Евгений Лисовец (31), Дмитрий Коробов (47), Сергей Дрозд (55) и Никита Комаров (59). В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Эндрю Эббетт (6), Максим Норо (13, 41) и Мэйсон Реймонд (14).

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.

В следующем матче "Динамо" сыграет с "Давосом" 27 декабря, с которым хоккеисты сборной Канады сыграют днем позже.