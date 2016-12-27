Сборная Чехии обыграла финнов в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Финляндии со счетом 2:1 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто.

Шайбы в составе чехов забросили Даниэль Крензелок (5-я минута) и Михаэль Шпачек, забивший победный гол за 78 секунд до конца третьего периода. У финнов отличился Йоона Луото (9).

Следующий матч чехи проведут 28 декабря против команды Швейцарии. В тот же день сборная Финляндии сыграет против датчан. Ранее в стартовом матче группы А шведы разгромили сборную Дании со счетом 6:1.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.