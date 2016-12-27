Диего Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне признан лучшим клубным тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.
В 2016 году Симеоне с "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов, а также занял третье место в чемпионате Испании.
Симеоне по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 113 баллов. Второе место с 108 баллами занял главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, на третьей строчке расположился наставник английского "Лестера" Клаудио Раньери, набравший 86 очков.
Рейтинг составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.