Василий Березуцкий и Дзюба забили самые красивые голы за сборную в 2016 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Голы в исполнении капитана сборной России Василия Березуцкого и нападающего национальной команды Артема Дзюбы признаны самыми красивыми в сезоне-2016. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба забил гол в товарищеском матче против команды Коста-Рики (3:4) в первом в истории матче на новом стадионе в Краснодаре. Березуцкий отличился в матче против сборной Англии (1:1), на последних минутах сравняв счет в матче группового этапа чемпионата Европы 2016 года.

Также в этот рейтинг попали голы Елены Морозовой (женская сборная), Виталия Лысцова (молодежная сборная), Ивана Галанина (юношеская сборная), Алексея Макарова (пляжная сборная), Сергея Абрамова (мини-футбольная сборная).