ФК "Аугсбург" раздаст более 4 тыс. билетов помогавшим обезвреживать бомбу волонтерам

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб "Аугсбург" раздаст более четырех тысяч билетов волонтерам, помогавшим обезвреживать бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в городе на Рождество. Об этом сообщает портал Eurosport.
Порядка 54 тыс. людей были эвакуированы из своих домов во время операции по извлечению и уничтожению бомбы, обнаруженной в ходе строительных работ.
"В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи", - говорится в заявлении клуба.