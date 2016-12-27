ФК "Аугсбург" раздаст более 4 тыс. билетов помогавшим обезвреживать бомбу волонтерам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб "Аугсбург" раздаст более четырех тысяч билетов волонтерам, помогавшим обезвреживать бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в городе на Рождество. Об этом сообщает портал Eurosport.

Порядка 54 тыс. людей были эвакуированы из своих домов во время операции по извлечению и уничтожению бомбы, обнаруженной в ходе строительных работ.

"В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи", - говорится в заявлении клуба.