Министр спорта Подмосковья уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 в полном составе

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборные России должны поехать полным составом на Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, команды должны избежать несправедливого подхода. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
"Уверен, что на Играх в Пхенчхане несправедливость не повторится и наша сборная поедет в Южную Корею полным составом, - сказал Терюшков. - Это же касается и Паралимпийских игр".
В состав сборной России на Олимпиаду 2016 года вошли 45 подмосковных спортсменов в 16 видах спорта, которые завоевали 15 медалей (8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые). Паралимпийская сборная России была в полном составе отстранена от участия в Играх-2016.