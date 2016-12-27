Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что обеспокоена информацией о сексуальном насилии в американском спорте. Об этом сообщает портал Inside the games.

В августе в США разразился громкий скандал после того, как издание Indianapolis Star опубликовало результаты журналистского расследования, посвященного сексуальному насилию в отношении молодых гимнасток в США.

FIG также создаст рабочую группу для расследования сложившейся ситуации. "Мы будем внимательно следить за развитием дела. В случае необходимости предпримем соответствующие меры", - говорится в заявлении организации.

22 ноября появилась информация, что обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении как минимум одной девушки моложе 13 лет предъявлено врачу Ларри Нассару, в течение многих лет работавшему с женской сборной США по спортивной гимнастике и спортсменками университета штата Мичиган.