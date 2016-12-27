Боксер Михалкин может провести бой со Штиглицем за титул чемпиона Европы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Игорь Михалкин планирует 18 марта провести поединок с известным немцем Робертом Штиглицем за титул чемпиона Европейского боксерского союза (EBU). Об этом ТАСС сообщил менеджер Михалкина Вячеслав Каракаш.

"Мы ведем переговоры, с большой вероятностью этот бой состоится. Он скорее всего будет за титул EBU", - сказал Каракаш.

Ранее российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония.

Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте нынешнего года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа.

31-летний Михалкин за карьеру одержал 18 побед (девять нокаутом) и потерпел одно поражение.

Штиглиц, являющийся уроженцем Краснодарского края, владел титулом чемпиона мира во втором среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он запомнился любителям бокса серией боев против соотечественника Артура Абрахама. Всего в активе Штиглица 50 побед (29 нокаутом), пять поражений и одна ничья.