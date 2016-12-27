Украинец Иванчук лидирует после второго дня ЧМ по быстрым шахматам

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинец Василий Иванчук лидирует после второго соревновательного дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе.
На счету Иванчука восемь очков в десяти партиях. Вторую и третью строчку делят представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров и россиянин Ян Непомнящий, на счету которых по 7,5 очка.
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен располагается на девятом месте с семью очками, участник матча за шахматную корону россиянин Сергей Карякин идет 36-м, набрав 5,5 балла.
В турнире среди женщин, которые провели по восемь партий, лидирует украинка Анна Музычук (семь очков), второе и третье место делят сразу три шахматистки, набравшие по 5,5 балла: россиянки Александра Костенюк и Катерина Лагно, а также представительница Индии Сарасадат Хадемальшари.
Соревнования по быстрым шахматам завершатся 28 декабря, 29-30 декабря пройдет турнир по блицу.