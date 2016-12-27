Рижское "Динамо" победило "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Рижское "Динамо" победило финский "Йокерит" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Марис Бичевскис (12-я и 15-я минуты) и Тим Сестито (65-я минута). У хозяев отличились Пекка Йормакка (3) и Ессе Йоэнсуу (30).

"Йокерит" идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 44 игр. "Динамо", в активе которого 39 очков, идет последним (14-м).