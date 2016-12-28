Подчуфарова и Волков выступят в рождественской гонке по биатлону

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Традиционная рождественская гонка по биатлону пройдет в среду на "Фельтинс-Арене" в германском Гельзенкирхене. В составе российской сборной выступят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Рождественская гонка по биатлону - популярное коммерческое соревнование, с 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене в формате личной смешанной эстафеты. Гонка состоит из двух этапов - сначала эстафета, затем пасьют.

В нынешнем году в рождественской гонке примут участие 10 команд из девяти стран, хозяева из Германии по традиции представлены двумя парами. В отсутствие сильнейшего биатлониста мира Мартена Фуркада в составе сборной Франции выступят Анаис Бескон и Жан-Гийом Беатрикс. Фуркад и Мари-Дорен Абер стали победителями прошлогодней гонки в Гельзенкирхене.

Германию в предстоящей гонке представят Ванесса Хинц и Симон Шемп, а также Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. В Гельзенкирхене также выступят команды Чехии (Габриэла Коукалова и Михал Шлезингр), Италии (Доротея Вирер и Доминик Виндиш), Норвегии (Фанни Хорн Биркеланд и Ларс Хельге Биркеланд), Австрии (Юлия Швайгер и Симон Эдер), Украины (Елена Пидгрушная и Сергей Семенов) и Канады (Меган Тэнди и Макс Дэвис).

Старт эстафеты будет дан в 20:15 мск, участникам предстоит бежать по кругу в 1300 м, 400 из них будут проходить по стадиону, где расположено и стрельбище. В 21:30 мск стартует гонка преследования.

Четырехкратный Бьорндален

За 14 лет лишь раз гонка не состоялась в новогодние праздники - в 2010 году из-за обильного снегопада обрушилась крыша стадиона, а соревнования были перенесены на март. В разные годы именно рождественской гонкой завершали карьеры знаменитые биатлонисты - Магдалена Нойнер, Михаэль Грайс, Максим Чудов.

Трижды рождественскую гонку выигрывали российские биатлонисты. В 2007 году первыми стали Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева, 2010 - Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, 2012 - Антон Шипулин и Екатерина Юрлова. Чаще других победителем гонки становился норвежец Уле-Эйнар Бьорндален - четырежды (2003-2006). Его напарницами были Гунн Маргит Андреассен, Лив-Херсти Эйкеланд и Линда Груббен (дважды).