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Сборная Канады победила "Давос" в матче Кубка Шпенглера по хоккею

Спорт
28 декабря, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу канадцев
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею победила клуб "Давос" со счетом 4:3 в матче группы Каттини на Кубке Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Мэйсон Реймонд (17-я минута), Кори Эммертон (28), Джейкоб Микфликер (47) и Эндрю Эббетт (53). У "Давоса" голы забили Пер Ледин (12, 56) и Даниэль Рахими (46).

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.

В следующем матче "Давос" 28 декабря сыграет против "Динамо" из Минска.

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