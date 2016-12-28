Сборная Канады победила "Давос" в матче Кубка Шпенглера по хоккею

СМИ: группа S7 стала собственником космодрома "Морской старт"Космос 28 декабря, 1:42
Мединский уверен в кассовом успехе российского фильма "Викинг"Культура 28 декабря, 1:26
СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуацияПроисшествия 28 декабря, 1:09
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-ХарборМеждународная панорама 28 декабря, 0:53
ООН призвала сберечь доказательства военных преступлений в Восточном АлеппоМеждународная панорама 28 декабря, 0:34
Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализмаМеждународная панорама 28 декабря, 0:18
В Госдепе отвергли обвинения со стороны Эрдогана в поддержке США исламистовМеждународная панорама 28 декабря, 0:13
Подчуфарова и Волков выступят в рождественской гонке по биатлонуСпорт 28 декабря, 0:07
Медведев проведет совещание по сбалансированности региональных бюджетовЭкономика и бизнес 28 декабря, 0:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею победила клуб "Давос" со счетом 4:3 в матче группы Каттини на Кубке Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Мэйсон Реймонд (17-я минута), Кори Эммертон (28), Джейкоб Микфликер (47) и Эндрю Эббетт (53). У "Давоса" голы забили Пер Ледин (12, 56) и Даниэль Рахими (46).
В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.
В следующем матче "Давос" 28 декабря сыграет против "Динамо" из Минска.