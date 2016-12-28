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Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe

Спорт
28 декабря, 9:39 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Байлз на Играх в Рио выиграла четыре золотые награды, Болт - три
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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe. Об этом сообщается на сайте издания.

Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L'Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио- де-Жанейро, победив на дистанциях в 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м. Таким образом, на трех Олимпийских играх ямаец завоевал девять золотых медалей.

19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях не бревне.

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