Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe

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ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe. Об этом сообщается на сайте издания.
Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L'Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио- де-Жанейро, победив на дистанциях в 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м. Таким образом, на трех Олимпийских играх ямаец завоевал девять золотых медалей.
19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях не бревне.