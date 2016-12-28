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Инфантино положительно оценил использование видеоповтора на клубном ЧМ

Спорт
28 декабря, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Также глава ФИФА заявил, что по-прежнему выступает за расширение числа участников чемпионатов мира по футболу до 40 или 48 команд
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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино положительно оценил использование системы видеоповторов для назначения пенальти во время матча клубного чемпионата мира. Слова Инфантино приводит агентство Reuters.

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14 декабря во время полуфинального матча клубного чемпионата мира между колумбийским клубом "Атлетико Насьональ" и японской "Касимой" арбитр матча Виктор Кашшаи впервые в истории использовал видеоповтор для назначения пенальти.

"Опробование системы видеоповторов было очень положительным, и мы идем в верном направлении", - сказал глава ФИФА.

Также Инфантино заявил, что по-прежнему выступает за расширение числа участников чемпионатов мира по футболу до 40 или 48 команд и этот вопрос до сих пор находится в процессе рассмотрения.

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