Инфантино положительно оценил использование видеоповтора на клубном ЧМ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино положительно оценил использование системы видеоповторов для назначения пенальти во время матча клубного чемпионата мира. Слова Инфантино приводит агентство Reuters.

14 декабря во время полуфинального матча клубного чемпионата мира между колумбийским клубом "Атлетико Насьональ" и японской "Касимой" арбитр матча Виктор Кашшаи впервые в истории использовал видеоповтор для назначения пенальти.

"Опробование системы видеоповторов было очень положительным, и мы идем в верном направлении", - сказал глава ФИФА.

Также Инфантино заявил, что по-прежнему выступает за расширение числа участников чемпионатов мира по футболу до 40 или 48 команд и этот вопрос до сих пор находится в процессе рассмотрения.