Инфантино положительно оценил использование видеоповтора на клубном ЧМ

Группа S7 ожидает ухудшения финансовых результатов в 2017 г.Транспорт 28 декабря, 12:41
ЦИК намерен выделить в 2017 году 14,9 млрд руб. на кампанию по выборам президента РФПолитика 28 декабря, 12:39
Президент Киргизии одобрил сокращение полномочий главы государстваМеждународная панорама 28 декабря, 12:38
Соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном получил четыре года тюрьмыКоррупционные скандалы 28 декабря, 12:36
Колобков и Алаев включены в наблюдательный совет оргкомитета "Россия-2018"Спорт 28 декабря, 12:33
СМИ: бывший футболист "Арсенала" Адебайор может продолжить карьеру в "Монпелье"Спорт 28 декабря, 12:16
Инфантино положительно оценил использование видеоповтора на клубном ЧМСпорт 28 декабря, 12:10
Более 150 маршрутов наземного транспорта Москвы в Новый год будут работать круглосуточноМосква 28 декабря, 12:09
Второе уголовное дело возбуждено в отношении чиновника свердловского МинимуществаНовости Урала 28 декабря, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино положительно оценил использование системы видеоповторов для назначения пенальти во время матча клубного чемпионата мира. Слова Инфантино приводит агентство Reuters.
14 декабря во время полуфинального матча клубного чемпионата мира между колумбийским клубом "Атлетико Насьональ" и японской "Касимой" арбитр матча Виктор Кашшаи впервые в истории использовал видеоповтор для назначения пенальти.
"Опробование системы видеоповторов было очень положительным, и мы идем в верном направлении", - сказал глава ФИФА.
Также Инфантино заявил, что по-прежнему выступает за расширение числа участников чемпионатов мира по футболу до 40 или 48 команд и этот вопрос до сих пор находится в процессе рассмотрения.