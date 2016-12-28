ФГСР: российские гребцы, отстраненные от ОИ-2016, будут допущены к международным стартам

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские гребцы, отстраненные от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, в дальнейшем будут допущены к международным соревнованиям. Об этом заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
"Меня заверили, что санкции распространялись только на олимпийский турнир. В дальнейшем все спортсмены, которые не смогли принять участие в Играх-2016, будут допущены к международным соревнованиям", - заявил Свирин.
12 ноября на отчетно-выборной конференции ФГСР Свирин был избран новым президентом организации. Он является олимпийским чемпионом 2004 года.
По итогам решений Международной федерации гребли (FISA) и Международного олимпийского комитета к Олимпийским играм 2016 года было допущено только шесть российских гребцов из 26 ранее заявленных, а также два рулевых.