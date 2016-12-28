Африканские футбольные руководители запретили колдовство во время матчей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федерация футбола Руанды во время матчей запретила игрокам использовать магические ритуалы, позволяющие влиять на результат. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Отмечается, что в одном из матчей чемпионата Руанды футболист исполнил ритуальный танец и уже через несколько секунд забил гол. После этого случая федерация футбола Руанды приняла решение штрафовать игроков, замеченных в колдовстве, на сумму эквивалентную 100 фунтам стерлингов. Клубу, игроки которого нарушат запрет, грозит техническое поражение.

"В уставе нашей федерации нет закона, предусматривающего наказание за использование колдовства, однако из-за частых жалоб нам пришлось пойти на это", - сказал вице-президент федерации Ведасите Каиранга.