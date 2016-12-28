Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион британский велогонщик Брэдли Уиггинс, который значился в списке имевших терапевтические исключения для приема запрещенных веществ спортсменов хакерской группы Fancy Bears, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает агентство Press Assoсiation.

Хакерская группа Fancy Bears 15 сентября опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. В списке значилась и фамилия Уиггинса, которому был разрешен прием триамцинолона (гормонального препарата) в период, когда он выиграл "Тур де Франс" (2012 год). Позднее Национальное антидопинговое агентство Великобритании начало расследование в отношении велогонщика и команды Sky, за которую выступал спортсмен.

36-летний Уиггинс - пятикратный олимпийский чемпион (четыре раза на треке и один раз - на шоссе), восьмикратный чемпион мира (семь раз - на треке, один раз - на шоссе).