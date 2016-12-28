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Пятикратный олимпийский чемпион велогонщик Уиггинс объявил о завершении карьеры

Спорт
28 декабря, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Британец значился в списке имевших терапевтические исключения для приема запрещенных веществ спортсменов хакерской группы Fancy Bears
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Брэдли Уиггинс

Брэдли Уиггинс

© EPA/ALEJANDRO ERNESTO, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион британский велогонщик Брэдли Уиггинс, который значился в списке имевших терапевтические исключения для приема запрещенных веществ спортсменов хакерской группы Fancy Bears, объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает агентство Press Assoсiation.

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Хакерская группа Fancy Bears 15 сентября опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. В списке значилась и фамилия Уиггинса, которому был разрешен прием триамцинолона (гормонального препарата) в период, когда он выиграл "Тур де Франс" (2012 год). Позднее Национальное антидопинговое агентство Великобритании начало расследование в отношении велогонщика и команды Sky, за которую выступал спортсмен.

36-летний Уиггинс - пятикратный олимпийский чемпион (четыре раза на треке и один раз - на шоссе), восьмикратный чемпион мира (семь раз - на треке, один раз - на шоссе).

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