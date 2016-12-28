ФИФА применит санкции, если случаи применения допинга в России будут доказаны

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) готова применить санкции, если случаи употребления допинга в российском футболе из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена будут доказаны. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит портал RDS.

"Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут все необходимые меры и введут санкции", - сказал Инфантино.