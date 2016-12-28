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ФИФА применит санкции, если случаи применения допинга в России будут доказаны

Спорт
28 декабря, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино
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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) готова применить санкции, если случаи употребления допинга в российском футболе из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена будут доказаны. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит портал RDS.

"Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут все необходимые меры и введут санкции", - сказал Инфантино.

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Допинг ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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