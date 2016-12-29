ЦСКА сыграет с "Црвеной Звездой" в матче баскетбольной Евролиги

Игроки БК "Црвена Звезда" Майк Зирбес и ЦСКА Милош Теодосич (слева направо) в матче Евролиги в апреле 2016 года © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в четверг в гостях с сербским клубом "Црвена Звезда" в матче 15-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы досрочно выиграли первый круг турнира, их соперники ведут борьбу за место в первой восьмерке.

"Црвена Звезда" - один из самых популярных клубов Сербии, традиционно успешно выступающий на своей площадке. Еще несколько лет назад "Црвена Звезда" лидировала в Европе по средней посещаемости домашних матчей - на "Комбанк- Арене" в Белграде собирались до 18 тысяч зрителей. Однако теперь некоторые домашние встречи "Звезда" проводит в шеститысячном зале имени Александара Николича, а средняя посещаемость матчей команды заметно снизилась. Неделю назад именно на арене имени Николича "Црвена Звезда" победила одного из фаворитов Евролиги - мадридский "Реал" (82:70).

С армейцами "Црвена Звезда" сыграет на "Комбанк-Арене" - матч вызывает большой интерес в Сербии. Болеть местные болельщики будут не только за своих, но и против ЦСКА, учитывая, что фанаты армейцев традиционно дружат с поклонниками "Партизана" - главного врага "Црвены Звезды", близкой к московскому "Спартаку". Победа над ЦСКА позволит "Црвене Звезде" завершить первый круг в первой восьмерке, которая выступит в четвертьфинале Евролиги.

ЦСКА в нынешнем турнире равных нет, в 14 матчах подопечные Димитриса Итудиса одержали 12 побед, тогда как у ближайших преследователей - по девять побед. Хотя последний матч Евролиги ЦСКА проиграл - на своей площадке турецкому "Фенербахче".

"Црвена Звезда" выиграла шесть матчей при восьми поражениях, главная задача сербов - повторить прошлогодний успех и выйти в 1/4 финала. Весной на этой стадии белградцы встретились с ЦСКА, уступив в трех матчах.

Команда Радоньича прервала доминирование "Партизана"

Более 15 лет в сербском баскетболе доминировал "Партизан", однако два последних чемпионата страны остались за "Црвеной Звездой", которую возглавляет черногорский специалист Деян Радоньич. Костяк команды составляют молодые сербские баскетболисты, перед началом сезона команду пополнили и два американца - Нэйт Уолтерс и Чарльз Дженкинс, который вернулся после года, проведенного в итальянском "Милане".

По словам Итудиса, соперник уже несколько лет сохраняет свой состав и философию игры, мало что поменяв в игре после весенних матчей 1/4 финала. Огромный зал заряжает команду дополнительной энергией, а "Црвена Звезда" способна победить любого соперника, отметил греческий специалист.

При встрече армейской делегации в белградском аэропорту огромное внимание местных любителей баскетбола было приковано к игроку московского клуба Милошу Теодосичу - лидеру сборной Сербии, ставшей вице-чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА начнется в 21:00 мск. 30 декабря свой матч 15-го тура проведет казанский УНИКС - на своей площадке против греческого "Панатинаикоса".