Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА сыграет с "Црвеной Звездой" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
29 декабря, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Игра между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится в Белграде, начало встречи - 21:00 мск
Материал из 1 страницы
Игроки БК "Црвена Звезда" Майк Зирбес и ЦСКА Милош Теодосич (слева направо) в матче Евролиги в апреле 2016 года

Игроки БК "Црвена Звезда" Майк Зирбес и ЦСКА Милош Теодосич (слева направо) в матче Евролиги в апреле 2016 года

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в четверг в гостях с сербским клубом "Црвена Звезда" в матче 15-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы досрочно выиграли первый круг турнира, их соперники ведут борьбу за место в первой восьмерке.

"Црвена Звезда" - один из самых популярных клубов Сербии, традиционно успешно выступающий на своей площадке. Еще несколько лет назад "Црвена Звезда" лидировала в Европе по средней посещаемости домашних матчей - на "Комбанк- Арене" в Белграде собирались до 18 тысяч зрителей. Однако теперь некоторые домашние встречи "Звезда" проводит в шеститысячном зале имени Александара Николича, а средняя посещаемость матчей команды заметно снизилась. Неделю назад именно на арене имени Николича "Црвена Звезда" победила одного из фаворитов Евролиги - мадридский "Реал" (82:70).

С армейцами "Црвена Звезда" сыграет на "Комбанк-Арене" - матч вызывает большой интерес в Сербии. Болеть местные болельщики будут не только за своих, но и против ЦСКА, учитывая, что фанаты армейцев традиционно дружат с поклонниками "Партизана" - главного врага "Црвены Звезды", близкой к московскому "Спартаку". Победа над ЦСКА позволит "Црвене Звезде" завершить первый круг в первой восьмерке, которая выступит в четвертьфинале Евролиги.

ЦСКА в нынешнем турнире равных нет, в 14 матчах подопечные Димитриса Итудиса одержали 12 побед, тогда как у ближайших преследователей - по девять побед. Хотя последний матч Евролиги ЦСКА проиграл - на своей площадке турецкому "Фенербахче".

"Црвена Звезда" выиграла шесть матчей при восьми поражениях, главная задача сербов - повторить прошлогодний успех и выйти в 1/4 финала. Весной на этой стадии белградцы встретились с ЦСКА, уступив в трех матчах.

Команда Радоньича прервала доминирование "Партизана"

Более 15 лет в сербском баскетболе доминировал "Партизан", однако два последних чемпионата страны остались за "Црвеной Звездой", которую возглавляет черногорский специалист Деян Радоньич. Костяк команды составляют молодые сербские баскетболисты, перед началом сезона команду пополнили и два американца - Нэйт Уолтерс и Чарльз Дженкинс, который вернулся после года, проведенного в итальянском "Милане".

По словам Итудиса, соперник уже несколько лет сохраняет свой состав и философию игры, мало что поменяв в игре после весенних матчей 1/4 финала. Огромный зал заряжает команду дополнительной энергией, а "Црвена Звезда" способна победить любого соперника, отметил греческий специалист.

При встрече армейской делегации в белградском аэропорту огромное внимание местных любителей баскетбола было приковано к игроку московского клуба Милошу Теодосичу - лидеру сборной Сербии, ставшей вице-чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА начнется в 21:00 мск. 30 декабря свой матч 15-го тура проведет казанский УНИКС - на своей площадке против греческого "Панатинаикоса".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
2
Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба "Анжи"
3
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
4
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
5
СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить Нетаньяху
6
Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154
7
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
Темы дня
Реклама