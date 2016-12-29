Минское "Динамо" уступило "Давосу", но вышло в полуфинал Кубка Шпенглера по хоккею

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Белорусский хоккейный клуб "Динамо" из Минска уступил швейцарскому "Давосу" со счетом 4:5 в матче группы Каттини на Кубке Шпенглера, но вышел напрямую в полуфинал турнира, заняв первое место в группе.
У динамовцев отличились Роб Клинкхаммер (5-я минута), Данила Карабань (30) и Александр Павлович (31, 48).
В полуфинал турнира напрямую вышли динамовцы и швейцарский клуб "Лугано", занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.
Российский клуб "Автомобилист" в четверг в 1/4 финала встретится с "Давосом".