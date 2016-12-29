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Американцы победили сборную Словакии перед игрой с россиянами на МЧМ по хоккею

Спорт
29 декабря, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Команда США победила со счетом 5:2 и возглавила таблицу группы В
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США победили команду Словакии со счетом 5:2 во втором матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Шайбы в составе победителей забросили Тайлер Лачински (11-я минута), Колин Уайт (17), Тейдж Томпсон (23), Чарльз Макэвой (29) и Трой Терри (33). В составе словаков отличились Мартин Фехервари (19) и Михал Роман (60).

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует с четвертьфинала, выходят по четыре команды из каждой группы.

После второго тура американцы возглавили группу В, набрав шесть очков. Второе место занимает сборная Канады (6 очков), третье - России (3), четвертое - Словакии (2), пятое - Латвии (0). Следующий матч американцы проведут в четверг против команды России. Начало встречи - 23:30 мск. Днем ранее сборная Латвии сыграет против россиян.

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января.

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