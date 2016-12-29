Первая в карьере голевая передача голкипера Василевского принесла победу "Тампе" в НХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу, после которой была заброшена победная шайба.

В составе "Монреаля" отличились Александр Радулов (4-я минута), Ши Уэбер (14) и Крис Терри (24). У "Тампы" шайбы забросили Виктор Хедман (52), Ондржей Палат (57) и Тайлер Джонсон (11, 62).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу в матче НХЛ. Нападающий Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи, набрав уже 32 очка (13 шайб + 19 передач) в 28 матчах текущего сезона. Российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов сумел прервать 6-матчевую серию без заброшенных шайб, забив седьмой гол в сезоне.

"Монреаль" занимает четвертое место в Восточной конференции, имея 47 очков после 35 матчей. "Тампа-Бэй" идет на девятой строчке на Востоке, набрав 39 очков в 36 играх. В следующем матче в ночь на пятницу "Монреаль" в гостях сыграет против "Флориды", "Тампа-Бэй" дома встретится с "Торонто".

Пресс-служба лиги опубликовала видео победной шайбы на странице в сети микроблогов Twitter.

Top notch shot there Tyler Johnson. #MTLvsTBL pic.twitter.com/DVO5tsMjTP — NHL (@NHL) 29 декабря 2016 г.

В параллельном матче "Питтсбург" победил "Каролину" со счетом 3:2, российский нападающий Евгений Малкин не смог отличиться.