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Первая в карьере голевая передача голкипера Василевского принесла победу "Тампе" в НХЛ

Спорт
29 декабря, 6:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Также в матче отличились форвард "Монреаля" Александр Радулов (один гол) и нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров (две передачи)
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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу, после которой была заброшена победная шайба.

В составе "Монреаля" отличились Александр Радулов (4-я минута), Ши Уэбер (14) и Крис Терри (24). У "Тампы" шайбы забросили Виктор Хедман (52), Ондржей Палат (57) и Тайлер Джонсон (11, 62).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу в матче НХЛ. Нападающий Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи, набрав уже 32 очка (13 шайб + 19 передач) в 28 матчах текущего сезона. Российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов сумел прервать 6-матчевую серию без заброшенных шайб, забив седьмой гол в сезоне.

"Монреаль" занимает четвертое место в Восточной конференции, имея 47 очков после 35 матчей. "Тампа-Бэй" идет на девятой строчке на Востоке, набрав 39 очков в 36 играх. В следующем матче в ночь на пятницу "Монреаль" в гостях сыграет против "Флориды", "Тампа-Бэй" дома встретится с "Торонто".

Пресс-служба лиги опубликовала видео победной шайбы на странице в сети микроблогов Twitter.

В параллельном матче "Питтсбург" победил "Каролину" со счетом 3:2, российский нападающий Евгений Малкин не смог отличиться.

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