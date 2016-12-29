Фаббри, Джонсон и Флери признаны звездами дня в НХЛ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.
Форвард в победном матче против "Филадельфии" (6:3) отметился тремя заброшенными шайбами.
Второй звездой дня стал нападающий "Тампы" Тайлер Джонсон, который в игре с "Монреалем" (4:3) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Третьей звездой признан вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери, который в победной встрече против "Каролины" (3:2) вышел на замену на 29-й минуте, отразил 19 бросков и не пропустил ни одной шайбы.