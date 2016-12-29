"Балтика" погасила все долги перед футболистами и тренерским штабом клуба

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Калининградский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" при поддержке областных властей и группы компаний "Содружество" погасил все долги перед игроками, тренерским штабом и сотрудниками команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
"В настоящий момент селекционной службой нашего клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе - несколько футболистов, прежде уже выступавших за "Балтику" и хорошо знакомых калининградским болельщикам", - говорится в заявлении.
Ранее Российский футбольный союз наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новых игроков.
Калининградский клуб занимает в турнирной таблице ФНЛ 19-е место.