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"Балтика" погасила все долги перед футболистами и тренерским штабом клуба

Спорт
29 декабря, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Калининградский клуб занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Калининградский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" при поддержке областных властей и группы компаний "Содружество" погасил все долги перед игроками, тренерским штабом и сотрудниками команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

"В настоящий момент селекционной службой нашего клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе - несколько футболистов, прежде уже выступавших за "Балтику" и хорошо знакомых калининградским болельщикам", - говорится в заявлении.

Ранее Российский футбольный союз наложил на "Балтику" запрет на регистрацию новых игроков.

Калининградский клуб занимает в турнирной таблице ФНЛ 19-е место.

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