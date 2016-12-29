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Виктор Ан стал чемпионом России по шорт-треку в многоборье

Спорт
29 декабря, 15:30 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Среди женщин победу одержала Екатерина Константинова
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Виктор Ан

Виктор Ан

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан стал победителем чемпионата России по шорт-треку в многоборье.

Ан набрал 110 баллов. На втором месте расположился Руслан Захаров (63), на третьем - Александр Шульгинов (60).

У женщин лучшей стала Екатерина Константинова (91), второе место заняла Евгения Захарова (60), третье - Екатерина Ефременкова (45).

Чемпионат России проходил в подмосковном Новогорске.

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