Виктор Ан стал чемпионом России по шорт-треку в многоборье

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НОВОГОРСК /Московская область/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан стал победителем чемпионата России по шорт-треку в многоборье.
Ан набрал 110 баллов. На втором месте расположился Руслан Захаров (63), на третьем - Александр Шульгинов (60).
У женщин лучшей стала Екатерина Константинова (91), второе место заняла Евгения Захарова (60), третье - Екатерина Ефременкова (45).
Чемпионат России проходил в подмосковном Новогорске.