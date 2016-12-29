Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собой

Спорт
29 декабря, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По его словам, он временами ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте
Материал из 1 страницы
Рикки Хаттон (справа)

Рикки Хаттон (справа)

© EPA/LOUIE TRAUB, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63 кг британец Рикки Хаттон несколько раз пытался покончить с собой. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.

"Я пытался убить себя несколько раз, - сказал 38-летний боксер. - Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте".

В активе Хаттона бои с такими известными боксерами, как россиянин Константин Цзю (победа решением судей), филиппинец Мэнни Пакьяо (поражение нокаутом) и американец Флойд Мэйуэзер (поражение техническим нокаутом). Всего на профессиональном ринге он провел 48 поединков, выиграв 45 из них (32 - нокаутом) и проиграв в трех.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
5
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
6
Виталий Наумкин: усилия России сыграли ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии
7
СМИ: трое украинских диверсантов подорвались на мине при попытке прорыва позиций ДНР
Темы дня
Реклама