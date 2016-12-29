Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63 кг британец Рикки Хаттон несколько раз пытался покончить с собой. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.

"Я пытался убить себя несколько раз, - сказал 38-летний боксер. - Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте".

В активе Хаттона бои с такими известными боксерами, как россиянин Константин Цзю (победа решением судей), филиппинец Мэнни Пакьяо (поражение нокаутом) и американец Флойд Мэйуэзер (поражение техническим нокаутом). Всего на профессиональном ринге он провел 48 поединков, выиграв 45 из них (32 - нокаутом) и проиграв в трех.