Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собой

AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 годаСпорт 29 декабря, 17:24
СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТОМеждународная панорама 29 декабря, 17:20
Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельцаКультура 29 декабря, 17:10
Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 годаНовости Липецкой области 29 декабря, 17:06
Корпорация МСП расширила список приоритетных сфер по кредитной программе "6,5%"Корпорация МСП 29 декабря, 16:47
Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубеСпорт 29 декабря, 16:45
"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млнСпорт 29 декабря, 16:44
Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собойСпорт 29 декабря, 16:40
Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как ШироковСпорт 29 декабря, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63 кг британец Рикки Хаттон несколько раз пытался покончить с собой. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.
"Я пытался убить себя несколько раз, - сказал 38-летний боксер. - Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте".
В активе Хаттона бои с такими известными боксерами, как россиянин Константин Цзю (победа решением судей), филиппинец Мэнни Пакьяо (поражение нокаутом) и американец Флойд Мэйуэзер (поражение техническим нокаутом). Всего на профессиональном ринге он провел 48 поединков, выиграв 45 из них (32 - нокаутом) и проиграв в трех.