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В Самаре установили ледовый макет стадиона ЧМ-2018

Спорт
29 декабря, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Будет установлена светодиодная конструкция "Футбольный мяч" высотой более пяти метров
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ледовый макет стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года установлен в Самаре на площади им. Куйбышева. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

27 декабря на площади "зажгли" главную городскую елку, а ледовые скульптуры украсили светодиодной подсветкой. Традиционный для Самары городок, созданный мастерами из Санкт-Петербурга, состоит из восьми фигур, в числе которых уменьшенные ледовые версии крепости "Шипка", стелы "Ладья", ракеты-носителя "Союз", монумента "Крылья" и стадиона "Самара-Арена". В 2018 году 45-тысячный стадион примет шесть матчей мирового первенства.

Впервые на площади имени Куйбышева будет установлена светодиодная конструкция "Футбольный мяч". Ее высота составит более пяти метров. Работы по установке мяча планируется выполнить 30 декабря.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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