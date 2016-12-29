СМИ: бывший футболист "Спартака" Кариока может продолжить карьеру в Китае

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полузащитник бразильского футбольного клуба "Атлетико Минейро" Рафаэл Кариока может продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Об этом сообщает портал Goal.

Отмечается, что один из китайских клубов готов заплатить за 27-летнего игрока порядка €8 миллионов.

Кариока подписал со "Спартаком" пятилетний контракт в декабре 2008 года, спустя год он начал вести переговоры с клубом, чтобы его отпустили в одну из бразильских команд. Полузащитник принял участие в 112 играх красно-белых. В 2015 году он перешел в "Атлетико Минейро", годом позже получил первый в карьере вызов в сборную Бразилии.