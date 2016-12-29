Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIA

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 'Торо Россо", за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом заявил руководитель команды Франц Тост, чьи слова приводит портал F1i.com.
"Мы следуем графику, краш-тесты пройдены", - сказал Тост.
Краш-тесты FIA - обязательная процедура для команд при подготовке нового болида к предстоящему сезону.
Квят будет выступать за "Торо Россо" в сезоне-2017.