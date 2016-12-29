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Новый болид команды Квята "Торо Россо" прошел краш-тесты FIA

Спорт
29 декабря, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Это обязательная процедура для команд при подготовке к сезону
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© EPA/JOSE MENDEZ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 'Торо Россо", за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом заявил руководитель команды Франц Тост, чьи слова приводит портал F1i.com.

"Мы следуем графику, краш-тесты пройдены", - сказал Тост.

Краш-тесты FIA - обязательная процедура для команд при подготовке нового болида к предстоящему сезону.

Квят будет выступать за "Торо Россо" в сезоне-2017.

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