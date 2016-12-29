Сборная Канады разгромила "Маунтфилд" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера по хоккею

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады крупно победили чешский "Маунтфилд" со счетом 5:1 в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
Шайбы в составе победителей забросили Эндрю Эббетт (5-я минута), Максим Норо (20), Брандон Гормли (34), Мэйсон Реймонд (43) и Фрэнсис Паре (44). У чехов отличился Ярослав Беднар (40).
В полуфинале канадцы встретятся с минским "Динамо", матч состоится 30 декабря.