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"Ак Барс" обыграл "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
29 декабря, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Токранов (26-я минута), Иржи Секач (28) и Стефан Эллиотт (38). У проигравших отличились Арсений Хацей (5) и Антон Сизов (8).

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает третью строчку, набрав в 46 матчах 90 очков, "Северсталь" на Западе с 51 баллом после 43 игр идет 13-й.

В следующем матче 3 января "Ак Барс" примет челябинский "Трактор", "Северсталь" в тот же день в гостях сыграет с рижским "Динамо".

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