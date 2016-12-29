Реконструкция калининградского аэропорта завершится за четыре месяца до старта ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Реконструкция калининградского аэропорта Храброво, которая проводится в связи с проведением чемпионата мира по футболу, будет полностью завершена к марту 2018 года. Об этом заявил журналистам врио губернатора области Антон Алиханов.

"Самое главное - успеть к чемпионату и выполнить требования Международной федерации футбола, то есть закончить все в марте 2018 года. Такую задачу перед нами поставил Виталий Леонтьевич Мутко", - сказал Алиханов, добавив, что новый владелец аэропорта, компания "Новапорт", обещает завершить реконструкцию первой очереди аэровокзального комплекса к маю 2017 года, а к марту 2018-го завершить все работы. "Вариантов не выполнить эти обещания у владельцев нет", - подчеркнул глава региона.

"Планируем 30 апреля открытие первой очереди, к майским праздникам, - подтвердил слова Алиханова генеральный директор аэропорта Александр Корытный. - Это сектор международного вылета и общего прилета. В связи с тем, что есть федеральная целевая программа по обустройству пункта пропуска, будут использоваться государственные деньги, готов тендер, готов проект, 294 миллиона выделяет государство, возможно, будет больше".

Он добавил, что новый владелец аэропорта инвестировал более 300 млн рублей в активизацию работ по реконструкции аэровокзального комплекса, остальные средства поступают по восстановленной кредитной линии банка ВТБ (570 млн рублей). Подрядчиком работ остается компания "Еврогрупп", сообщил Корытный, подчеркнув, что отмечавшиеся ранее отставания от графика реконструкции аэровокзального комплекса были вызваны проблемами финансирования и сменой собственника аэропорта, которая произошла летом этого года. В целом в реконструкцию аэропорта, по его словам, будет вложено более 3 млрд рублей. После завершения работ аэропорт Храброво будет обслуживать до 3,5 млн человек в год.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.