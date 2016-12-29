Скотт Смит с 1 июля станет новым президентом Федерации хоккея Канады

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Скотт Смит с 1 июля 2017 года возглавит Федерацию хоккея Канады. Об этом сообщается на сайте организации.

Действующий президент федерации Том Ренни продолжит работать в организации в качестве исполнительного директора.

"Для нашей федерации это очень эффективное решение. Разделение должностей пойдет только на пользу. Совет директоров полностью поддержал меня, мы со Скоттом дополняем друг друга", - сказал Ренни.