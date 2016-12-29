"Локомотив" победил СКА в матче КХЛ

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" победил санкт-петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (4-я минута) и Брэндон Козун (39). У проигравших отличился Илья Ковальчук (41).
"Локомотив" одержал третью победу подряд, СКА потерпел второе поражение кряду.
В Западной конференции "Локомотив" после 44 матчей, набрав 78 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице, СКА продолжает сохранять лидерство со 104 очками.
В следующем матче 3 января "Локомотив" в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", СКА в тот же день также на выезде встретится с минским "Динамо".