"Локомотив" победил СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" победил санкт-петербургский СКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (4-я минута) и Брэндон Козун (39). У проигравших отличился Илья Ковальчук (41).

"Локомотив" одержал третью победу подряд, СКА потерпел второе поражение кряду.

В Западной конференции "Локомотив" после 44 матчей, набрав 78 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице, СКА продолжает сохранять лидерство со 104 очками.

В следующем матче 3 января "Локомотив" в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", СКА в тот же день также на выезде встретится с минским "Динамо".