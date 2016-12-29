"Нефтехимик" обыграл "Витязь" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл подмосковный "Витязь" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Рихарда Гюнге (30-я минута), Игоря Полыгалова (32, 47), Жильбера Брюле (47) и Игоря Бортникова (57). У проигравших отличились Максим Афиногенов (24) и Алексей Макеев (51).

"Нефтехимик" с 61 очком занимает девятое место в таблице Восточной конференции, "Витязь" с 66 баллами идет восьмым на Западе.

В следующем матче "Нефтехимик" 3 января примет уфимский "Салават Юлаев", "Витязь" в тот же день на выезде сыграет с новокузнецким "Металлургом".