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ЦСКА уступил "Црвене Звезде" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
29 декабря, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Армейцы потерпели второе поражение подряд
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© EPA/KOCA SULEJMANOVIC

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от сербской "Црвены Звезды" со счетом 67:78 в гостевом матче 15-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист армейцев Андрей Воронцевич (21 очко).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги, одержав в 15 встречах 12 побед. "Црвена Звезда" с семью победами идет восьмой.

В следующем туре "Црвена Звезда" 6 января проведет гостевую встречу против литовского "Жальгириса", в тот же день ЦСКА сыграет на выезде против испанского "Реала".

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