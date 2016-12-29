ЦСКА уступил "Црвене Звезде" в матче баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от сербской "Црвены Звезды" со счетом 67:78 в гостевом матче 15-го тура Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист армейцев Андрей Воронцевич (21 очко).
ЦСКА потерпел второе поражение подряд, клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги, одержав в 15 встречах 12 побед. "Црвена Звезда" с семью победами идет восьмой.
В следующем туре "Црвена Звезда" 6 января проведет гостевую встречу против литовского "Жальгириса", в тот же день ЦСКА сыграет на выезде против испанского "Реала".