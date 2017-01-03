Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Зенит" подтвердил переход Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Спорт
3 января, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Ранее сообщалось, что срок соглашения китайского клуба с 27-летним полузащитником составил три года
Материал из 1 страницы
Аксель Витсель

Аксель Витсель

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Аксель Витсель подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Об этом сообщает пресс- служба "Зенита".

Ранее сообщалось, что срок соглашения китайского клуба с 27-летним полузащитником рассчитан на три года. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, бельгиец будет получать в новом клубе зарплату в размере €25 млн в год, "Зенит" получит от перехода €7 млн плюс бонусы.

"Зенит" благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", - говорится в сообщении.

тсель выступал за "Зенит" с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" возглавляет чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
10
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею
8
"Зенит-Арену" ввели в эксплуатацию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама