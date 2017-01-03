"Зенит" подтвердил переход Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Аксель Витсель подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Об этом сообщает пресс- служба "Зенита".

Ранее сообщалось, что срок соглашения китайского клуба с 27-летним полузащитником рассчитан на три года. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, бельгиец будет получать в новом клубе зарплату в размере €25 млн в год, "Зенит" получит от перехода €7 млн плюс бонусы.

"Зенит" благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", - говорится в сообщении.

тсель выступал за "Зенит" с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" возглавляет чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.