Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КамАЗ-мастер" занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 284 км экипаж преодолел за 2 часа 39 минут 11 секунд.
Победителем этапа стал экипаж голландца Мартина ван ден Бринка на "Рено", опередивший россиян на 2 минуты и 3 секунды. Третье место занял его соотечественник Питер Верслуис на "МАН".
Экипаж другого россиянина Эдуарда Николаева финишировал 10-м.
Результаты второго этапа:
Грузовики
1. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, "Рено") - 2:37.08
2. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +2.03
3. Питер Верслуис (Нидерланды, "МАН") +0.25
...10. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") +4.07
...15. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +7.17
...21. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +16.23
Автомобили
1. Себастьян Леб (Франция, "Пежо") - 2:06.55
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +1.23
3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +2.18
Квадроциклы
1. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") - 3:14.29
2. Нельсон Санабрия Галеано (Парагвай, "Ямаха") +1.59
3. Аксель Дютрье (Франция, "Ямаха") +5.31
...15. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +19.42
Мотоциклы
1. Тоби Прайс (Австралия, "КТМ") - 2:37.32
2. Маттиас Валькнер (Австрия, "КТМ") +3.22
3. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") +3.51.