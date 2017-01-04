Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КамАЗ-мастер" занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 284 км экипаж преодолел за 2 часа 39 минут 11 секунд.

Победителем этапа стал экипаж голландца Мартина ван ден Бринка на "Рено", опередивший россиян на 2 минуты и 3 секунды. Третье место занял его соотечественник Питер Верслуис на "МАН".

Экипаж другого россиянина Эдуарда Николаева финишировал 10-м.

Результаты второго этапа:

Грузовики

1. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, "Рено") - 2:37.08

2. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ") +2.03

3. Питер Верслуис (Нидерланды, "МАН") +0.25

...10. Эдуард Николаев (Россия, "КамАЗ") +4.07

...15. Антон Шибалов (Россия, "КамАЗ") +7.17

...21. Айрат Мардеев (Россия, "КамАЗ") +16.23

Автомобили

1. Себастьян Леб (Франция, "Пежо") - 2:06.55

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") +1.23

3. Карлос Сайнс (Испания, "Пежо") +2.18

Квадроциклы

1. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") - 3:14.29

2. Нельсон Санабрия Галеано (Парагвай, "Ямаха") +1.59

3. Аксель Дютрье (Франция, "Ямаха") +5.31

...15. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +19.42

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия, "КТМ") - 2:37.32

2. Маттиас Валькнер (Австрия, "КТМ") +3.22

3. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") +3.51.