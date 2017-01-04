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"Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу, отыгравшись с 0:3

Спорт
4 января, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС
Форвард "Арсенала" Оливье Жиру отдал две голевые передачи и забил гол, который принес лондонцам ничью
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© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. "Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 3:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу, хотя за 20 минут до конца встречи уступал с разницей в три мяча.

В составе "Арсенала" голы забили Алексис Санчес (70-я минута), Лукас Перес (75) и Оливье Жиру (90). У "Борнмута" отличились Чарли Дэниэлс (16), Каллум Уилсон (20, с пенальти) и Райан Фрейзер (58). На 82-й минуте встречи за грубое нарушение с поля был удален футболист "Борнмута" Саймон Фрэнсис.

"Арсенал" идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. "Борнмут" занимает девятую строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем матче 14 января "Арсенал" в гостях сыграет против "Суонси", в тот же день "Борнмут" на выезде встретится с "Халлом".

В других матчах дня "Суонси" прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостях "Кристал Пэлас" (2:1), "Сток Сити" дома победил "Уотфорд" (2:0).

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