"Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу, отыгравшись с 0:3

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. "Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 3:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу, хотя за 20 минут до конца встречи уступал с разницей в три мяча.
В составе "Арсенала" голы забили Алексис Санчес (70-я минута), Лукас Перес (75) и Оливье Жиру (90). У "Борнмута" отличились Чарли Дэниэлс (16), Каллум Уилсон (20, с пенальти) и Райан Фрейзер (58). На 82-й минуте встречи за грубое нарушение с поля был удален футболист "Борнмута" Саймон Фрэнсис.
"Арсенал" идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 20 матчах. "Борнмут" занимает девятую строчку, имея в активе 25 очков.
В следующем матче 14 января "Арсенал" в гостях сыграет против "Суонси", в тот же день "Борнмут" на выезде встретится с "Халлом".
В других матчах дня "Суонси" прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостях "Кристал Пэлас" (2:1), "Сток Сити" дома победил "Уотфорд" (2:0).