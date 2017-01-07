Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"

Спорт
7 января, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Российский лыжник, которые выиграл предыдущие пять этапов многодневки, продолжает лидировать в общем зачете
Материал из 1 страницы
Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA/ANGELIKA WARMUTH

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров на шестом этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут 42,2 секунды.

Смотрите также
Сергей Устюгов
Победа для мамы: Устюгов выиграл пятую гонку подряд на "Тур де Ски"

Первое место занял норвежец Мартин Сундбю (40.40,0), третье - Матти Хейккинен из Финляндии (40.42,8). Россиянин Андрей Ларьков стал пятым (отставание 3,3 секунды), Александр Бессмертных - восьмым (+3,9), Петр Седов - 24-м (+1.07,9), Эмиль Вокуев - 25-м (+1.10,2), Андрей Мельниченко - 28-м (+1.13,3).

Устюгов ранее одержал победы на пяти этапах турнира подряд, что является рекордом среди мужчин. Он сохранил лидерство в общем зачете.

"Тур де Ски" завершится в Валь-ди-Фьемме 8 января - гонкой преследования в гору на 9 км. Россиянин стартует с преимуществом 1 минута 11,9 секунды перед Сундбю, который занимает второе место в общем зачете.

Биография Сергея Устюгова

Устюгов родился 8 апреля 1992 года в поселке городского типа Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа. В детстве Сергей занимался боксом и биатлоном, но окончательный выбор сделал в пользу лыж. Первым тренером спортсмена стал Иван Брагин.

Устюгов попал в основную сборную России благодаря успешному выступлению на юниорском чемпионате мира 2011 года в эстонском Отепя, где он выиграл спринт и помог российской команде завоевать серебро в эстафете. 6 февраля 2011 года Сергей в составе эстафетной четверки занял десятое место на этапе Кубка мира в Рыбинске.

В сезоне-2011/12 Устюгов вновь сосредоточился на выступлениях в юниорских турнирах. На чемпионате мира в турецком Эрзуруме Сергей выиграл все четыре старта, в которых участвовал. С января 2013 года лыжник регулярно выступал на этапах Кубка мира в составе сборной России. Устюгов был включен в сборную на чемпионат мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме и помог команде завоевать бронзовую медаль в эстафетной гонке, успешно проведя заключительный этап.

Выступление Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, куда он отправлялся в ранге фаворита, было признано неудачным - в личном спринте лыжник стал лишь пятым.

В январе 2015 года вместе с Алексеем Петуховым победил в командном спринте на этапе Кубка мира в Отепя. На этапе в Рыбинске он занял второе место в спринте свободным стилем и третье в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.

По итогам "Тур де Ски" 2016 года Устюгов стал третьим. Затем, на этапе Кубка мира в Нове-Место выиграл серебро и бронзу на дистанции 15 км свободным стилем и эстафете соответственно. В феврале 2016 года на этапе Кубка мира в шведском Фалуне он выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
8
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
16
Поражение в лотерее: российские хоккеисты уступили в полуфинале молодежного ЧМ
10
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
4
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
5
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
6
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
7
Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"
Темы дня
Реклама