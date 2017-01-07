Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров на шестом этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут 42,2 секунды.
Первое место занял норвежец Мартин Сундбю (40.40,0), третье - Матти Хейккинен из Финляндии (40.42,8). Россиянин Андрей Ларьков стал пятым (отставание 3,3 секунды), Александр Бессмертных - восьмым (+3,9), Петр Седов - 24-м (+1.07,9), Эмиль Вокуев - 25-м (+1.10,2), Андрей Мельниченко - 28-м (+1.13,3).
Устюгов ранее одержал победы на пяти этапах турнира подряд, что является рекордом среди мужчин. Он сохранил лидерство в общем зачете.
"Тур де Ски" завершится в Валь-ди-Фьемме 8 января - гонкой преследования в гору на 9 км. Россиянин стартует с преимуществом 1 минута 11,9 секунды перед Сундбю, который занимает второе место в общем зачете.
Устюгов родился 8 апреля 1992 года в поселке городского типа Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа. В детстве Сергей занимался боксом и биатлоном, но окончательный выбор сделал в пользу лыж. Первым тренером спортсмена стал Иван Брагин.
Устюгов попал в основную сборную России благодаря успешному выступлению на юниорском чемпионате мира 2011 года в эстонском Отепя, где он выиграл спринт и помог российской команде завоевать серебро в эстафете. 6 февраля 2011 года Сергей в составе эстафетной четверки занял десятое место на этапе Кубка мира в Рыбинске.
В сезоне-2011/12 Устюгов вновь сосредоточился на выступлениях в юниорских турнирах. На чемпионате мира в турецком Эрзуруме Сергей выиграл все четыре старта, в которых участвовал. С января 2013 года лыжник регулярно выступал на этапах Кубка мира в составе сборной России. Устюгов был включен в сборную на чемпионат мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме и помог команде завоевать бронзовую медаль в эстафетной гонке, успешно проведя заключительный этап.
Выступление Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, куда он отправлялся в ранге фаворита, было признано неудачным - в личном спринте лыжник стал лишь пятым.
В январе 2015 года вместе с Алексеем Петуховым победил в командном спринте на этапе Кубка мира в Отепя. На этапе в Рыбинске он занял второе место в спринте свободным стилем и третье в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.
По итогам "Тур де Ски" 2016 года Устюгов стал третьим. Затем, на этапе Кубка мира в Нове-Место выиграл серебро и бронзу на дистанции 15 км свободным стилем и эстафете соответственно. В феврале 2016 года на этапе Кубка мира в шведском Фалуне он выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем.