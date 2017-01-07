Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски"

Устюгов родился 8 апреля 1992 года в поселке городского типа Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа. В детстве Сергей занимался боксом и биатлоном, но окончательный выбор сделал в пользу лыж. Первым тренером спортсмена стал Иван Брагин.

Устюгов попал в основную сборную России благодаря успешному выступлению на юниорском чемпионате мира 2011 года в эстонском Отепя, где он выиграл спринт и помог российской команде завоевать серебро в эстафете. 6 февраля 2011 года Сергей в составе эстафетной четверки занял десятое место на этапе Кубка мира в Рыбинске.

В сезоне-2011/12 Устюгов вновь сосредоточился на выступлениях в юниорских турнирах. На чемпионате мира в турецком Эрзуруме Сергей выиграл все четыре старта, в которых участвовал. С января 2013 года лыжник регулярно выступал на этапах Кубка мира в составе сборной России. Устюгов был включен в сборную на чемпионат мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме и помог команде завоевать бронзовую медаль в эстафетной гонке, успешно проведя заключительный этап.

Выступление Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, куда он отправлялся в ранге фаворита, было признано неудачным - в личном спринте лыжник стал лишь пятым.

В январе 2015 года вместе с Алексеем Петуховым победил в командном спринте на этапе Кубка мира в Отепя. На этапе в Рыбинске он занял второе место в спринте свободным стилем и третье в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.

По итогам "Тур де Ски" 2016 года Устюгов стал третьим. Затем, на этапе Кубка мира в Нове-Место выиграл серебро и бронзу на дистанции 15 км свободным стилем и эстафете соответственно. В феврале 2016 года на этапе Кубка мира в шведском Фалуне он выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем.