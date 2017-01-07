Британка Ормерод победила на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Британка Кэти Ормерод победила на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр, который проходит в Москве. По сумме двух лучших прыжков спортсменка набрала 153,75 балла.
Второе место заняла Анна Гассер из Австрии (153,50), третье - словачка Клаудия Медлова (117,50).
Единственная россиянка, попавшая в финал соревнований, Анастасия Жукова заняла последнее, шестое место с результатом 24,50 балла.
Биг-эйр представляет собой прыжок со специального трамплина, который включает в себя три фазы - разгон, сам прыжок и приземление. Прыжок должен быть затяжным и зрелищным. Оценивается амплитуда прыжка, сложность программы, выполнение трюка (общее впечатление и техника), чистота и четкость приземления.