Британка Ормерод победила на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Британка Кэти Ормерод победила на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр, который проходит в Москве. По сумме двух лучших прыжков спортсменка набрала 153,75 балла.

Второе место заняла Анна Гассер из Австрии (153,50), третье - словачка Клаудия Медлова (117,50).

Единственная россиянка, попавшая в финал соревнований, Анастасия Жукова заняла последнее, шестое место с результатом 24,50 балла.

Биг-эйр представляет собой прыжок со специального трамплина, который включает в себя три фазы - разгон, сам прыжок и приземление. Прыжок должен быть затяжным и зрелищным. Оценивается амплитуда прыжка, сложность программы, выполнение трюка (общее впечатление и техника), чистота и четкость приземления.