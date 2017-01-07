Джокович обыграл Маррея в финале теннисного турнира в Дохе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл первую "ракетку" мира британца Энди Маррея в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (призовой фонд $1,2 млн).

Серб одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Маррей прервал серию из 28 побед во всех турнирах. Для Джоковича, который является второй "ракеткой" мира, титул стал 67-м в карьере на турнирах ATP.