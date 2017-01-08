Мотогонщица Нифонтова: маршрут седьмого этапа "Дакара" будет сильно зависеть от погоды

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Плохие погодные условия могут всерьез повлиять на дальнейшее прохождение гонщиками ралли-рейда "Дакар", в частности, ближайшего седьмого этапа марафона. Такое мнение в беседе по телефону с корр. ТАСС выразила мотогонщица Анастасия Нифонтова, ставшая первой россиянкой, принимающей участие в знаменитом ралли-рейде.

Ранее из-за обрушившихся на Боливию проливных дождей был сильно сокращен пятый этап "Дакара", а шестой вообще отменен. На 8 января запланирован день отдыха.

Непогода, непогода

"Льет как из ведра. Вроде ненадолго вышло солнце, но затем все опять затянуло", - рассказала Нифонтова. "Под вопросом дальнейшее продвижение, - продолжила спортсменка, которая занимает 82-е место в общем зачете в классе мотоциклов. - Самый длинный этап уже отменен".

"Из-за погоды пока непонятно, что будет дальше", - уточнила Нифонтова, пояснив, что в маршрут могут быть и в дальнейшем внесены корректировки. Это, в частности, связано с прохождением одного из спецучастков 9 января по высохшему соленому озеру Уюни в Боливии. Решение организаторы могут принять уже в воскресенье, в день отдыха.

"Как Майкл Джексон"

Также Нифонтова вновь коснулась темы большого числа людей, которые стоят вдоль трассы. "Просто живая изгородь, - сказала она. - Едешь и чувствуешь себя Майклом Джексоном".

В первые дни гонки спортсменка также обращала внимание на ситуацию с болельщиками и выражала опасение, что серьезная авария или вылет с трассы кого-либо из участников может привести к трагедии. В предыдущие годы жители, стран, где проходит "Дакар", нередко становились жертвами происшествий с участием гоночной техники.

Испытание для организма

Россиянка отметила, что первые дни ралли-марафона дались ей очень непросто. "Мутило и тошнило из-за жары и головных болей. Но, как начали подниматься в горы, где значительно прохладнее, сразу стало легче", - подчеркнула Нифонтова. "В общем, боролась в первые дни боролась с организмом", - заключила она.

Ее напарник по команде автомотоклуба "Московская полиция" Александр Иванютин, который занимает 31-е место, также посетовал на чрезвычайно жаркую погоду в первые дни. "После двух (первых) дней устал, - сказал он по телефону корр. ТАСС. - Но сейчас чувствую себя нормально".

11-кратный чемпион России по мотокроссу также рассказал, что на одном из этапов на его мотоцикле возникла неполадка с навигационным оборудованием. "Сломался роудбук. Пришлось ехать без него", - пояснил он.

Иванютин при этом заметил, что в остальном старается ехать аккуратно, так как на "Дакаре" крайне важна стабильность показываемых результатов. "Быстро ехать опасно", - подчеркнул гонщик.

В нынешнем году "Дакар" проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.