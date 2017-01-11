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Карякин стал вторым на восьмом этапе ралли "Дакар" в зачете квадроциклов

Спорт
11 января, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
Россиянин Сергей Карякин упрочил лидерство в общем зачете квадроциклов, второе место занимает француз Аксель Дютрье, на третьем месте идет чилиец Ингасио Касале
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Российский гонщик Сергей Карякин

Российский гонщик Сергей Карякин

© EPA/MARTIN ALIPAZ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе" финишировал вторым на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Сокращенный спецучасток длиной 246 км он преодолел за 5 часов 32 минуты 25 секунд.

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Первое место у чилийца Ингасио Касале ("Ямаха"), который опередил россиянина на 5 минут 39 секунд. Третье место занял представитель Франции Аксель Дютрье "Ямаха" (отставание 7 минут 16 секунд).

Карякин упрочил лидерство в общем зачете, второе место занимает Дютрье (+6.57), на третьем месте идет Касале (+10.19).

У мотоциклистов на восьмом этапе россиянин Александр Иванютин ("Хускварна") занял 30-е место, отстав от победителя испанца Хоана Барреды Борта на 29 минут 28 секунд. Вторым стал австриец Маттиас Валькнер (КТМ; +3.51), третьим - британец Сэм Сандерленд (KTM; +3.54). Россиянка Анастасия Нифонтова финишировала 90-й.

39-й ралли-рейд "Дакар" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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