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Биатлонист Малышко заявил, что получал удовольствие от выступлений на Кубке IBU

Спорт
13 января, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
В пятницу он занял шестое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, в этом сезоне Малышко также успел провести несколько гонок в Кубке IBU
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Дмитрий Малышко

Дмитрий Малышко

© EPA/KERSTIN JOENSSON

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что получал удовольствие от выступлений на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

В пятницу Малышко занял шестое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Победителем стал француз Мартен Фуркад, возглавляющий общий зачет Кубка мира, вторым финишировал австриец Юлиан Эберхард, третьим - норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

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"Самочувствие было хорошее, - сказал Малышко. - В принципе, после переезда из Оберхофа все тренировки здесь доставляли мне удовольствие. Стрельба получалась очень хорошо, скоростные показатели тоже. Сегодня вышел на старт с таким же настроением и просто сделал то, что делал на тренировках".

"Я провел первую гонку в сезоне без промахов. Пристреливался в штиль, а в гонке поднялся ветер, он здесь непостоянный. В стрельбе есть часть везения, когда я на стойку пришел, ветер был довольно сильный, а пока я изготавливался, ветер стих и позволил мне отстреляться очень быстро и без промахов. Кому-то не везет, из-за ветра он делает много ошибок", - добавил спортсмен.

"Да, в этом сезоне я выступал и на Кубке IBU - там я получил огромное удовольствие, команда там тоже отличная. Все ребята борются, коллектив дружный. Поэтому я ничуть не расстроился, получил там новые эмоции и уверенность. Это даже заставило больше концентрироваться и работать над собой", - отметил Малышко.

Следующая гонка на этапе Кубка мира в Рупольдинге - женский спринт - пройдет в субботу.

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