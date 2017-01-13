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Перепроверка допинг-пробы штангиста Аккаева перед ОИ-2012 дала положительный результат

Спорт
13 января, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Российский штангист должен был участвовать в Играх-2012, но перед стартом турнира не поехал в Лондон
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Хаджимурат Аккаев

Хаджимурат Аккаев

© EPA/ETIENNE LAURENT, архив

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Допинг-проба российского штангиста Хаджимурата Аккаева, взятая у спортсмена в преддверии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, дала положительный результат после перепроверки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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В пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Российский штангист должен был участвовать в Играх-2012, но перед стартом турнира не поехал в Лондон. Официальной причиной снятия Аккаева с Олимпиады называлась травма спортсмена.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его допинг-пробе туринабола. После этого тренер 31-летнего спортсмена Махти Маккаев сообщил ТАСС, что Аккаев завершил карьеру.

Аккаев является серебряным призером Игр-2004 и чемпионом мира 2011 года.

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