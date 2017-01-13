Перепроверка допинг-пробы штангиста Аккаева перед ОИ-2012 дала положительный результат

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Допинг-проба российского штангиста Хаджимурата Аккаева, взятая у спортсмена в преддверии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, дала положительный результат после перепроверки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
В пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество туринабол.
Российский штангист должен был участвовать в Играх-2012, но перед стартом турнира не поехал в Лондон. Официальной причиной снятия Аккаева с Олимпиады называлась травма спортсмена.
В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его допинг-пробе туринабола. После этого тренер 31-летнего спортсмена Махти Маккаев сообщил ТАСС, что Аккаев завершил карьеру.
Аккаев является серебряным призером Игр-2004 и чемпионом мира 2011 года.