Хоккеистки сборной России не смогли выйти в финал молодежного ЧМ

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России уступили команде США со счетом 0:6 в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходит в чешских Злине и Пршерове.
Шайбы забросили Грэйс Зумвинкль (4, 11 и 44-я минуты), Тэйлор Винт (22), Кэтрин Скайа (24) и Натали Хэйзинг (38).
Сборная России выступала без двух лидеров: капитан команды, защитник Нина Пирогова и лучший бомбардир Оксана Братищева были дисквалифицированы решением директората турнира после того, как получили по матч-штрафу в четвертьфинале с чешками (2:0). При этом Пирогова была удалена за драку с соперницей. После игры зрители освистали гимн России. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель осудил поведение болельщиков, при этом отметив, что такая реакция была спровоцирована потасовкой, произошедшей на льду в конце встречи.
До этого россиянки встречались с американками на групповом этапе турнира, потерпев поражение со счетом 1:6. Самым же крупным проигрышем молодежной сборной России на чемпионатах мира в высшем дивизионе является результат 0:8 в 2012 году. В том матче обидчицами российской команды также были американки.
Сборная России сыграет в матче за третье место с командой Швеции, которая в другом полуфинале уступила канадкам со счетом 2:6. Поединок за бронзу пройдет 14 января в Пршерове.
Молодежные чемпионаты мира по хоккею среди женских команд проводятся с 2008 года, в финалах играли лишь команды США (пять титулов) и Канады (четыре). Российская сборная вышла в полуфинал турнира четвертый раз подряд, но лишь в 2015 году под руководством Александра Ульянкина единственный раз сумела завоевать бронзовые награды.
При этом сборная России выступает в высшем дивизионе турнира с 2012 года - после того, как в 2011-м выиграла домашние соревнования в первом дивизионе, в 2012 и 2013 годах россиянки дважды боролись за то, чтобы остаться в дивизионе сильнейших - и оба раза успешно. С 2014 года отечественные хоккеистки неизменно выходят в полуфинал турнира, где пока проигрывают североамериканским сборным.