Фурор в Сигулде: российские саночники завоевали восемь медалей на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские саночники произвели настоящий фурор на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, завоевав восемь медалей, четыре из которых - высшей пробы. Этот результат стал лучшим для сборной России за всю историю участия в соревнованиях.

По итогам выступления в Сигулде на счету россиян восемь наград - четыре золотых (Семен Павличенко - личные соревнования, Татьяна Иванова и Роман Репилов - спринт, сборная России - эстафета), две серебряных (Репилов - личные соревнования, Павличенко - спринт) и две бронзовых (Иванова - личные соревнования, Виктория Демченко - спринт).

До триумфа в Сигулде лучший результат на этапах Кубка мира россияне показали в феврале 2016 года на домашней трассе в Сочи. Тогда сборная России завоевала две золотые (Иванова - личные соревнования, сборная России - эстафета) и две серебряные (Демченко - личные соревнования, Андрей Богданов/Андрей Медведев - двойки) медали.

По итогам этапа Кубка мира в Сигулде сборная России заняла первое место в общекомандном зачете (4-2-2), второй стала команда Германии (3-3-1), третьей - сборная Латвии (0-2-1).

Феноменальное выступление - итог упорной работы на тренировках

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт уверена, что секрет невероятного успеха россиян кроется в усердных тренировках и грамотной работе тренерского штаба. "Наша команда показала феноменальный результат, - сказала Гарт. - Четыре золота - это невероятно, мы просто счастливы. Этим результатом мы обязаны нашим любимым спортсменам, которые трудились все лето, и тренерам, которые абсолютно верно выстроили тренировочный процесс. Это настоящий праздник, можно назвать нашу команду золотой".

Новый год начался для российских саночников с успешного выступления на чемпионате Европы - 2017 в немецком Кенигзее, где Семен Павличенко одержал победу в заездах саней-одиночек, а Татьяна Иванова завоевала серебро в женских состязаниях. "Может быть, Семен на чемпионате Европы задал тон и все сразу захотели побеждать", - отметила Гарт.

Сборная России - фаворит чемпионата мира

Главный старт сезона, чемпионат мира, пройдет в австрийском Инсбруке 27-29 января. Глава ФССР считает, что россиян по праву можно назвать фаворитами предстоящего турнира. "Думаю, что такое выступление в Сигулде дает право называть сборную России фаворитом чемпионата мира, - сказала собеседница агентства. - Правда он будет в Австрии, австрийская команда сильна, но мы поборемся. Еще есть время, и у нашей команды будет возможность отдохнуть несколько дней".

До чемпионата мира сборная России примет участие в международной тренировочной неделе, которая пройдет в Кенигзее 17-20 января. "Психологически наши ребята уже готовы и настроены на чемпионат мира, - подчеркнула Гарт. - Все-таки это уже не первые наши победы в этом сезоне. Я думаю, у нас все получится. Чемпионат мира будет в Европе, что позволит избежать перегрузок из-за перелетов".

Предыдущий чемпионат мира проходил в январе 2016 года в Кенигзее. По итогам турнира сборная России завоевала одну медаль - Татьяна Иванова выиграла бронзу в личных соревнованиях.