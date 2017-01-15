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Глава ФССР: этап Кубка мира по натурбану в Москве прошел "как по маслу"

Спорт
15 января, 18:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам Натальи Гарт, сборная России доказала, что является одной из самых сильных в мире
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Этап Кубка мира по натурбану на Воробьевых горах в Москве прошел как по маслу. Таким мнением с ТАСС поделилась глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

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На домашнем этапе сборная России сумела завоевать две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.

"Считаю, что этап Кубка мира прошел хорошо. Для нас было не так важно выиграть призовые места, сколько отлично его провести, чтобы всем сборным было комфортно, чтобы все сумели показать себя и было поменьше травм, и нам это удалось - все прошло, как по маслу, мы справились. Помимо этого, мы взяли два золота, два серебра и бронзу, что еще раз доказывает, что наша сборная - одна из самых сильных", - сказала Гарт.

Натурбан - дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на санях по естественной трассе.

Этап Кубка мира в Москве проходил с 13 по 15 января.

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