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"Манчестер Сити" потерпел самое крупное поражение в чемпионате Англии с 2008 года

Спорт
15 января, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Клуб Хосепа Гвардиолы уступил "Эвертону" со счетом 0:4
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Футболисты "Эвертона"

Футболисты "Эвертона"

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Эвертон" со счетом 4:0 разгромил "Манчестер Сити" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голами отметились Ромелу Лукаку (34), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (79) и Адемола Лукман (94).

Последний раз "Манчестер Сити" проигрывал в национальном чемпионате с разницей в четыре мяча и больше 11 мая 2008 года, когда уступил "Мидлсбро" со счетом 1:8.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает пятое место место, набрав 42 очка в 21 игре, "Эвертон" с 33 баллами идет седьмым.

В следующем матче "Манчестер Сити" 21 января примет лондонский "Тоттенхэм", "Эвертон" в тот же день в гостях сыграет с "Кристал Пэлас".

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