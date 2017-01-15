"Манчестер Сити" потерпел самое крупное поражение в чемпионате Англии с 2008 года

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Эвертон" со счетом 4:0 разгромил "Манчестер Сити" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Голами отметились Ромелу Лукаку (34), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (79) и Адемола Лукман (94).
Последний раз "Манчестер Сити" проигрывал в национальном чемпионате с разницей в четыре мяча и больше 11 мая 2008 года, когда уступил "Мидлсбро" со счетом 1:8.
В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает пятое место место, набрав 42 очка в 21 игре, "Эвертон" с 33 баллами идет седьмым.
В следующем матче "Манчестер Сити" 21 января примет лондонский "Тоттенхэм", "Эвертон" в тот же день в гостях сыграет с "Кристал Пэлас".